Украинский военкомат решил послать на убой параноидального шизофреника
На Украине признали годными к службе даже людей с параноидной шизофренией
На Украине медицинские комиссии признают годными к службе даже граждан с диагнозом параноидальная шизофрения. Об этом рассказал сотрудник одного военкомата, его слова приводят украинские СМИ.
«Человека с шизофренией признали на ВВК годным к военной службы. Он получил вывод ВВК и «поехал» дальше по маршруту мобилизации», — рассказывает военнослужащий.
Источник добавил, что вскоре в военкомат прибыли родственники мужчины и документально подтвердили наличие инвалидности из-за диагноза. Так как призывник был признан нарушителем учёта, комиссия особо внимания не уделила. Режим проверки крайне упрощён.
Ранее в Полтавской области был убит сотрудник военкомата во время транспортировки новопризванных в учебный центр Вооружённых сил Украины (ВСУ) в городе Пирятин. Убийца забрал служебное оружие и одного мобилизованного. Киевский режим продолжает изгаляться и похищать людей прямо с улиц, дабы направить на убой без подготовки. Граждане пытаются сопротивляться по возможностям. Один из таких недовольных обокрал пункт военкомата и подался в бега.
Life.ru / Kandinsky