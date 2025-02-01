На Украине медицинские комиссии признают годными к службе даже граждан с диагнозом параноидальная шизофрения. Об этом рассказал сотрудник одного военкомата, его слова приводят украинские СМИ.

«Человека с шизофренией признали на ВВК годным к военной службы. Он получил вывод ВВК и «поехал» дальше по маршруту мобилизации», — рассказывает военнослужащий.

Источник добавил, что вскоре в военкомат прибыли родственники мужчины и документально подтвердили наличие инвалидности из-за диагноза. Так как призывник был признан нарушителем учёта, комиссия особо внимания не уделила. Режим проверки крайне упрощён.