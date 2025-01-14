Мобилизованный украинец украл из военкомата €27 тысяч и пустился в бега
Депутат Рады Василевская-Смаглюк: Мобилизированный похитил €27 тысяч у военкома
На Украине неудачные попытки мобилизации населения случаются всё чаще. Депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, что доставленный на военно-врачебную комиссию украинец отмычкой вскрыл кабинет военкома и сбежал через окно, прихватив с собой из кабинета 27 тысяч евро.
Нардеп также уточнила, что бывший рецидивист был доставлен в Закарпатье. Деньги военком, по словам Василевской-Смаглюк, собирал для бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на покупку дронов. Она также сообщила, что мужчину объявили в розыск и даже ввели план «перехват».
Однако в самом Закарпатском областном военкомате опровергли информацию о краже денег. Там заявили, что лишь слухи и ложь.
Ранее украинский комбат раскрыл правду о мобилизации на Украине. Кроме того, по его словам, в рядах ВСУ сейчас царит беспорядок, а «менять» людей на фронте не получается.
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