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13 января, 10:20

«Полностью провалена»: Украинский комбат Прокурор раскрыл правду о мобилизации на Украине

Комбат ВСУ Прокурор: Мобилизация на Украине провалена, в тылу беспорядок

На Украине полностью провалились попытки провести мобилизацию населения. С таким заявлением выступил командир батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ) с позывным Прокурор, передает «Инсайдер UA».

«Мобилизация полностью провалена. В тылу беспорядок. Кем менять людей на фронте — вопрос остаётся открытым», — отметил комбат.

Военный жалуется, что его подчинённые охотнее возвращаются на фронт, нежели едут в отпуск, так как там они видят толпы молодых людей, ходящих в спортзалы, слушающих российскую музыку и не собирающихся воевать.

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Тем временем на фоне насильственной мобилизации украинцы всё чаще начинают воспринимать собственное государство как заклятого врага. Всему виной резонансное законодательство киевского режима, регламентирующее призыв на службу. К примеру, в Черновцах на западе Украины мужчина скончался после попытки насильственной мобилизации

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Николай Рюмин
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