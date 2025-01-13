На Украине полностью провалились попытки провести мобилизацию населения. С таким заявлением выступил командир батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ) с позывным Прокурор, передает «Инсайдер UA».

«Мобилизация полностью провалена. В тылу беспорядок. Кем менять людей на фронте — вопрос остаётся открытым», — отметил комбат.

Военный жалуется, что его подчинённые охотнее возвращаются на фронт, нежели едут в отпуск, так как там они видят толпы молодых людей, ходящих в спортзалы, слушающих российскую музыку и не собирающихся воевать.