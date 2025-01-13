«Полностью провалена»: Украинский комбат Прокурор раскрыл правду о мобилизации на Украине
Комбат ВСУ Прокурор: Мобилизация на Украине провалена, в тылу беспорядок
На Украине полностью провалились попытки провести мобилизацию населения. С таким заявлением выступил командир батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ) с позывным Прокурор, передает «Инсайдер UA».
«Мобилизация полностью провалена. В тылу беспорядок. Кем менять людей на фронте — вопрос остаётся открытым», — отметил комбат.
Военный жалуется, что его подчинённые охотнее возвращаются на фронт, нежели едут в отпуск, так как там они видят толпы молодых людей, ходящих в спортзалы, слушающих российскую музыку и не собирающихся воевать.
Тем временем на фоне насильственной мобилизации украинцы всё чаще начинают воспринимать собственное государство как заклятого врага. Всему виной резонансное законодательство киевского режима, регламентирующее призыв на службу. К примеру, в Черновцах на западе Украины мужчина скончался после попытки насильственной мобилизации
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