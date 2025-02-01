На Украине мужчина застрелил военкома и похитил мобилизованного

В Полтавской области был убит сотрудник военкомата во время транспортировки мобилизованных в учебный центр Вооружённых сил Украины (ВСУ) в городе Пирятин. Об этом сообщила пресс-служба украинских сухопутных сил.

В ведомстве уточнили, что неизвестный мужчина в серой балаклаве и «пиксельных» брюках потребовал у сотрудника военкомата отдать ему оружие. Сам при этом он держал охотничье ружьё. Получив отказ, мужчина застрелил военнослужащего, забрал автоматическое оружие и скрылся вместе с одним из мобилизованных.

Сотрудник военкомата скончался на месте. В регионе была объявлена операция «Сирена», идут следственные мероприятия на месте происшествия.