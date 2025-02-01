На Украине мужчина застрелил военкома и похитил мобилизованного
В Полтавской области мужчина застрелил сотрудника военкомата и сбежал
В Полтавской области был убит сотрудник военкомата во время транспортировки мобилизованных в учебный центр Вооружённых сил Украины (ВСУ) в городе Пирятин. Об этом сообщила пресс-служба украинских сухопутных сил.
В ведомстве уточнили, что неизвестный мужчина в серой балаклаве и «пиксельных» брюках потребовал у сотрудника военкомата отдать ему оружие. Сам при этом он держал охотничье ружьё. Получив отказ, мужчина застрелил военнослужащего, забрал автоматическое оружие и скрылся вместе с одним из мобилизованных.
Сотрудник военкомата скончался на месте. В регионе была объявлена операция «Сирена», идут следственные мероприятия на месте происшествия.
Ранее в Харьковской области незаконно мобилизовали 18 подростков. О беззаконии, которое киевский режим устроил в Харьковской области, стало известно после обращения в ВГА жительницы Чугуевского района. Она заявила о пропаже сына 2009 года рождения. Также пострадавшая сообщила, что у её знакомых пропали дети примерно такого же возраста. На заявления о пропаже украинская полиция не реагирует и поиски не ведёт.
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