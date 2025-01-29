Власти Украины обвинили в незаконной мобилизации несовершеннолетних в Харьковской области. Как заявил заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк, известно уже о 18 подростках, которых забирают в ряды ВСУ.

О беззаконии, которое киевский режим устроил в Харьковской области, стало известно после обращения в ВГА жительницы Чугуевского района. Она заявила о пропаже сына 2009 года рождения. Также пострадавшая сообщила, что у её знакомых пропали дети примерно такого же возраста. На заявления о пропаже украинская полиция не реагирует и поиски не ведёт.

«19 января 2025 года с одной из пострадавших матерей связался её сын, сообщив о том, что в декабре его насильно похитили без документов представители ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкоматов на Украине. – Прим. Life.ru), отправив на процедуру комплектации и прохождения первоначальной подготовки в один из учебных лагерей, расположенных в районе города Чугуев. На данный момент несовершеннолетний парень пребывает в рядах 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Вместе с ним в расположении также находятся порядка 18 несовершеннолетних граждан, в том числе двое ранее пропавших подростков», — передаёт слова Лисняка агентство РИА «Новости».

Замглавы ВГА утверждает, что смог подтвердить эту информацию через ТЦК. По информации Лисняка, на территории Украины действует негласное распоряжение о мобилизации всех задержанных молодых людей, которые не имеют при себе документы. Даже если в лапы сотрудников ТЦК угодил несовершеннолетний, ему просто припишут несколько лет, после чего отправят на службу в ряды ВСУ.

«Данные действия квалифицируются сотрудниками УВД ВГА Харьковской области как похищение заведомо несовершеннолетних лиц, совершённое организованной группой. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются иные детали совершенного преступления», — добавил представитель ВГА.