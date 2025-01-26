«Отпустите его»: Во Львове толпа местных жителей отбила курьера у военкомов

Жители Львова спасли курьера, которого прямо на улице хотели мобилизовать сотрудники ТЦК (так на Украине называют военкоматы). Этот момент попал на видео, которое опубликовали местные паблики.

Военкомы пытаются мобилизовать курьера во Львове. Видео © VK / Лента новостей Львова | Z

ТЦКшники практически напали на курьера посреди улицы. Однако местные жители вступились за парня и дали ему уйти от военкомов.

«Отпустите его», — скандировали горожане.