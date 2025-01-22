В Кривом Роге военкомы насильно скрутили мужчину с собакой, бросив питомца на улице
Сотрудники ТЦК в Кривом Роге скрутили мужчину, который выгуливал собаку
В украинском городе Кривой Рог в Днепропетровской области сотрудники местного ТЦК (аналог военкомата) мобилизовали человека во время выгула собаки. Мужчина спокойно гулял с питомцем, когда его скрутили и насильно затолкали в автомобиль для доставки в ряды украинской армии.
На записи, снятой очевидцем из ближайшего дома, видно, как полицейские вместе с работником ТЦК задерживают мужчину и насильственно помещают в машину.
Мужчину насильно мобилизовали во время выгула собаки. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/ Страна.UA
«Двое полицейских в сопровождении сотрудника ТЦК скрутили мужчину и «запаковали» в автомобиль», — указано в публикации.
Мужчину увезли в военкомат, а собаку, которую выгуливал мобилизованный, бросили одну на улице.
Ранее житель Одессы чудом спасся от военкома, забежав в чужой дом. Мужчина отчаянно стучал в двери и кричал: «Помогите!».
Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/ Страна.UA