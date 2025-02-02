Ещё один взрыв прогремел у ТЦК на Украине

В тот же день в Полтавской области убили сотрудника военного комиссариата при перевозке мобилизованных в учебный центр ВСУ, расположенный в Пирятине. Неизвестный в серой балаклаве и брюках с пиксельным рисунком потребовал от военного отдать оружие, держа в руках охотничье ружьё. Получив отказ, он застрелил работника военкомата, забрал автомат и скрылся с одним из призывников.