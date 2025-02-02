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2 февраля, 18:29

Ещё один взрыв прогремел у ТЦК на Украине

Сотрудник военкомата пострадал на Украине во время взрыв у ТЦК в Павлограде

Украинская полиция на месте взрыва у ТЦК в Павлограде. Обложка © Национальная полиция Украины

Украинская полиция на месте взрыва у ТЦК в Павлограде. Обложка © Национальная полиция Украины

Взрыв прогремел у районного ТЦК (военкомата) в Павлограде Днепропетровской области Украины. Об этом в воскресенье вечером, 2 февраля, сообщило издание Страна.ua.

На месте работают сотрудники полиции. Как сообщают местные Telegram-каналы, в результате взрыва был ранен сотрудник отдела территориального военного комиссариата.

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Отметим, что 1 февраля мощный взрыв также произошел в здании ТЦК в украинском городе Ровно.

В тот же день в Полтавской области убили сотрудника военного комиссариата при перевозке мобилизованных в учебный центр ВСУ, расположенный в Пирятине. Неизвестный в серой балаклаве и брюках с пиксельным рисунком потребовал от военного отдать оружие, держа в руках охотничье ружьё. Получив отказ, он застрелил работника военкомата, забрал автомат и скрылся с одним из призывников.

Лия Мурадьян
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