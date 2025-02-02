$15 тысяч или дорога на фронт: Украинские военкомы забирают айтишников в крипторабство

Сотрудники ТЦК (аналоги военкоматов на Украине) стали массово отлавливать специалистов в IT-сфере и отправлять их в «крипторабство» — труд на благо бюджета Незалежной или самих ТЦКшников. Компьютерных дел мастерам предлагают на выбор: или полгода труда, в течение которого надо заработать 15 тысяч долларов или прямая дорога на фронт.

Украинский хакер рассказал, как военкомы взяли его в крипторабство. Видео © Telegram / Mash

Как рассказал в беседе Mash украинский хакер Василий Новаковский, который не так давно добрался до России, он попался в лапы сотрудников ТЦК, когда пытался сбежать в Молдавию. Беглец планировал переплыть Днестр, но именно в этот момент его поймали сотрудники ТЦК. Он знал, что к службе не годен, поэтому в целом опасений никаких не было, но внезапно медики выяснили, что по здоровью айтишник проходит и может хоть завтра ехать на службу. На удивление все документы были готовы даже без участия самого призывника.

Но военкомы сделали Новаковскому предложение — на выбор были две опции: или пожить полгода в отдельном доме, трудясь на благо страны, или ехать прямиком на фронт. За полгода Василию нужно было заработать 15 тысяч долларов. Правда, айтишник смог обвести ТЦК вокруг пальца. Он выбил себе отпуск для встречи с родными, а сам сбежал в Россию и больше не планирует возвращаться на Украину.