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2 февраля, 10:20

«Женский город»: На улицах Харькова не осталось мужчин из-за лютующих военкомов

Ганчев: Харьков превратился в «женский город» из-за охоты военкомов за мужчинами

Руководитель российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, заявил, что Харьков стал «женским городом». Он подчеркнул, что теперь только женщины ходят на работу и в магазины, так как мужчины прячутся по домам, чтобы не попасть под прицел ТЦК.

«Харьков превратился в более женский город, когда жёны, матери, дочери ездят на работу, ходят в магазины, а мужчины стараются скрываться от этой принудительной мобилизации», — сообщил он в беседе с РИА «Новости».

По информации Ганчева, с мест ему сообщают, что военкомы становятся всё более агрессивными. Это явление наблюдается не только в Харькове, но и в Одессе, Николаеве и других городах.

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Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался, что мобилизация не удовлетворяет потребности армии. Этим он объяснил причину перевода авиамехаников в пехоту. Также украинский военачальник заявил, что психологическая подготовка новобранцев в ВСУ оставляет желать лучшего.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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