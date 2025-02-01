«Оставляет желать лучшего»: Сырский признал проблемы в подготовке мобилизованных

Уровень психологической подготовки мобилизованных оставляет желать лучшего, несмотря на то что курс базовой военной подготовки был увеличен до 1,5 месяца вместо 30 дней. Об этом заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

«Провёл традиционное ежемесячное совещание по вопросам повышения качества подготовки в вооружённых силах Украины... оставляет желать лучшего уровень психологической подготовки [мобилизованных]», — написал главком ВСУ в соцсетях.

Сырский отметил, что необходимо усиливать данное направление подготовки. С какими именно психологическими проблемами сталкиваются новобранцы, главком ВСУ не указал.