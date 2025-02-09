Преподавателя университета Львова нашли избитым под Киевом после «встречи» с ТЦК
В пригороде Киева нашли зверски избитого преподавателя университета Франко во Львове. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.
Мужчину задержали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата на Украине. — Прим. Life.ru) около Стрыйского рынка во Львове по пути на работу и принудили к прохождению комиссии через два часа.
В следующий раз он был обнаружен уже на обочине шоссе под Киевом с переломом костей черепа и отёком мозга. Врачи оценивают его состояние как критическое.
Ранее адвокат из Запорожья рассказала о гибели своего сына через несколько дней после того, как сотрудники ТЦК принудительно его мобилизовали. 35-летнего мужчину задержали 27 января, закрыли на ночь в подвале без доступа к туалету, а уже утром отправили в воинскую часть в Новомосковске. 3 февраля он умер. По словам его мамы, годность молодого человека к службе была ограниченной.
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