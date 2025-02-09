Преподавателя университета Львова нашли избитым под Киевом после «встречи» с ТЦК

В пригороде Киева нашли зверски избитого преподавателя университета Франко во Львове. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Мужчину задержали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата на Украине. — Прим. Life.ru) около Стрыйского рынка во Львове по пути на работу и принудили к прохождению комиссии через два часа.