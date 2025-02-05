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5 февраля, 13:13

Появились подробности взрыва, прогремевшего в здании ТЦК Хмельницкой области

Нардеп Федина: Мужчина бросил гранату в здание ТЦК Хмельницкой области

Народный депутат София Федина подтвердила взрыв в здании ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) в Каменце-Подольском Хмельницкой области Украины. По её словам, мужчина бросил гранату в помещение.

Кадры с места происшествия. Видео © X / EgenyBuchy

В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно тело погибшего. Местные СМИ сообщают, что он и есть подрывник.

Федина обвинила в инциденте Москву, которая якобы «вербует маргиналов». В пабликах обсуждается версия, что взрывное устройство было активировано дистанционно, как и в случае с инцидентами в Ровно и Павлограде.

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Напомним, что 5 февраля в Хмельницкой области прогремел взрыв в здании ТЦК. В результате инцидента погиб мужчина, ещё 4 человека ранены.

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Полиция Украины

Алена Пенчугина
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