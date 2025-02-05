Появились подробности взрыва, прогремевшего в здании ТЦК Хмельницкой области

Народный депутат София Федина подтвердила взрыв в здании ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) в Каменце-Подольском Хмельницкой области Украины. По её словам, мужчина бросил гранату в помещение.

Кадры с места происшествия. Видео © X / EgenyBuchy

В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно тело погибшего. Местные СМИ сообщают, что он и есть подрывник.

Федина обвинила в инциденте Москву, которая якобы «вербует маргиналов». В пабликах обсуждается версия, что взрывное устройство было активировано дистанционно, как и в случае с инцидентами в Ровно и Павлограде.