В Хмельницкой области прогремел взрыв в здании ТЦК

Как сообщила инспектор по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции, погиб мужчина, ещё 4 человека ранены. Полиция подтверждает инцидент и публикует фото с места, но данные по погибшим пока не раскрывает.

Это уже не первый подобный случай на Украине за последние дни. Так, 1 февраля мощный взрыв также произошел в здании ТЦК в украинском городе Ровно, а 2 февраля — в Павлограде Днепропетровской области.