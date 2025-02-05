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Регион
5 февраля, 12:14

В Хмельницкой области прогремел взрыв в здании ТЦК

В Каменце-Подольском Хмельницкой области произошёл взрыв в здании ТЦК. Фото © Полиция Украины

В Каменце-Подольском Хмельницкой области произошёл взрыв в здании ТЦК. Фото © Полиция Украины

В Каменце-Подольском Хмельницкой области Украины произошёл взрыв в здании ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата), сообщает «Общественное».

Как сообщила инспектор по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции, погиб мужчина, ещё 4 человека ранены. Полиция подтверждает инцидент и публикует фото с места, но данные по погибшим пока не раскрывает.

В Каменце-Подольском Хмельницкой области произошёл взрыв в здании ТЦК. Фото © Полиция Украины

В Каменце-Подольском Хмельницкой области произошёл взрыв в здании ТЦК. Фото © Полиция Украины

Это уже не первый подобный случай на Украине за последние дни. Так, 1 февраля мощный взрыв также произошел в здании ТЦК в украинском городе Ровно, а 2 февраля — в Павлограде Днепропетровской области.

Александра Вишнякова
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