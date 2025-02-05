Сына адвоката из Запорожья до смерти запытали украинские военкомы

Адвокат из Запорожья Людмила Петрова сообщила о смерти своего сына, который умер вскоре после насильственной мобилизации сотрудниками ТЦК (аналог военкомата на Украине). По её словам, он был ограниченно пригоден к службе. Рассказ женщины приводит украинское издание «Страна.ua».

35-летний мужчина был задержан 27 января и уже 3 февраля скончался. После задержания его оставили на ночь в подвале без доступа к туалету, а на утро, без прохождения медкомиссии, отправили в воинскую часть в Новомосковск.

Сын успел позвонить матери и сообщил, что теряет сознание и нуждается в врачебной помощи. Однако, прибывший врач утверждал, что он здоров и имеет документы о прохождении медкомиссии. Помощь ему не оказали, а телефон забрали.

Позже его доставили в психиатрическую больницу Днепра с диагнозом делирий и наркотическое отравление. Однако анализы не выявили наркотиков или алкоголя. С 31 января он находился в реанимации на аппарате ИВЛ с отказом почек, многочисленными синяками и двусторонней пневмонией. Врач не понимал, почему его привезли в психбольницу.

"03.02.25 в 9:00 мой сын умер. Уверена, что к нему применяли пытки, а выводы медкомиссии были сфальсифицированы", — заявила Петрова.

ТЦК пока не комментирует ситуацию.