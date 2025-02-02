Пытали и забивали до смерти: На Украине раскрыли серию убийств заключённых надзирателями

В Полтавской области Украины полиция разоблачила сотрудников Божковской колонии №16, которые пытали и убивали заключённых. Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. Там подчёркивается, что действовала целая организованная группа, члены которой были в курсе происходящего беспредела.

«Новоприбывшим угрожали и били до тех пор, пока не ломали их волю и не заставляли безоговорочно выполнять какие-либо указания администрации учреждения», — говорится в тексте.

Раскрыть преступления в колонии удалось ещё весной 2024 года. Украинские правоохранители выявили не только факты издевательств над заключёнными, но и случаи их смерти в результате зверских пыток. Как установило следствие, тюремщики пытали каждого, кто поступал в колонию, чтобы заставить их подчиняться. Заключённым выкручивали руки, били дубинками, душили. Одному из зэков было нанесено как минимум двести ударов. Сейчас пять должностных лиц стали фигурантами уголовного дела об истязаниях заключённых.