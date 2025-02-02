Пытали и забивали до смерти: На Украине раскрыли серию убийств заключённых надзирателями
ГБР Украины разоблачило пятерых работников колонии под Полтавой, пытавших зэков
В Полтавской области Украины полиция разоблачила сотрудников Божковской колонии №16, которые пытали и убивали заключённых. Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. Там подчёркивается, что действовала целая организованная группа, члены которой были в курсе происходящего беспредела.
«Новоприбывшим угрожали и били до тех пор, пока не ломали их волю и не заставляли безоговорочно выполнять какие-либо указания администрации учреждения», — говорится в тексте.
Раскрыть преступления в колонии удалось ещё весной 2024 года. Украинские правоохранители выявили не только факты издевательств над заключёнными, но и случаи их смерти в результате зверских пыток. Как установило следствие, тюремщики пытали каждого, кто поступал в колонию, чтобы заставить их подчиняться. Заключённым выкручивали руки, били дубинками, душили. Одному из зэков было нанесено как минимум двести ударов. Сейчас пять должностных лиц стали фигурантами уголовного дела об истязаниях заключённых.
Ранее полиция Украины сообщила об одном погибшем и шести раненных в результате взрыва в здании территориального центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Ровно. Украинские СМИ также подтвердили количество жертв.