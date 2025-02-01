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Регион
1 февраля, 16:24

В результате взрыва в военкомате в Ровно погиб один человек, шестеро ранены

Полиция Украины сообщила об одном погибшем и шести раненных в результате взрыва в здании территориального центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Ровно. На месте происшествия сейчас находятся сотрудники СБУ и других экстренных служб.

«На месте взрыва в городе Ровно работает полиция. Взрыв произошёл в 16:15 (17:15 мск) в помещении военкомата. Известно об одном погибшем человеке, ещё шестеро получили ранения», — указали в полиции.

Напомним, что о взрыве изначально сообщали украинские СМИ. Кроме того, сегодня, 1 февраля, в Полтавской области мужчина застрелил сотрудника военкомата и сбежал.

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Life.ru / Kandinsky

Полина Никифорова
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