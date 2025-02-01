Ломали руки и били током: Стало известно о жестоких пытках жителей Русского Поречного
Судмедэксперт Балеевских: Боевики ВСУ били током женщину в Русском Поречном
Изучение тел убитых боевиками ВСУ жителей Русского Поречного указывает на факт пыток гражданских перед смертью. По словам исполняющей обязанности начальника ОБУЗ Курска «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Татьяны Балеевских, у некоторых погибших выявлены переломы рук и коленей, а также тупые травмы грудной клетки с переломами рёбер. А над одной женщиной варвары издевались с особой жестокостью.
«Выделяется женщина, у которой были обнаружены разные телесные повреждения. И тупая травма грудной клетки, и огнестрельные повреждения, которые преимущественно локализовались на спине. А также признаки воздействия электрического тока», — рассказала судмедэксперт журналистам.
О расправе украинских боевиков над мирными жителями в Русском Поречном стало известно 31 января. Погибшими числятся 22 человека, включая 11 женщин. ООН уже осудила зверства украинских солдат.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine