Ломали руки и били током: Стало известно о жестоких пытках жителей Русского Поречного

Изучение тел убитых боевиками ВСУ жителей Русского Поречного указывает на факт пыток гражданских перед смертью. По словам исполняющей обязанности начальника ОБУЗ Курска «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Татьяны Балеевских, у некоторых погибших выявлены переломы рук и коленей, а также тупые травмы грудной клетки с переломами рёбер. А над одной женщиной варвары издевались с особой жестокостью.