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Регион
31 января, 09:31

«Они – такие же звери»: Хинштейн призвал провести новый Нюрнберг после зверств в Русском Поречном

Хинштейн: Палачей мирных жителей Русского Поречного ожидает новый Нюрнберг

Врио главы Курской области Александр Хинштейн призвал провести новый Нюрнберг после зверств украинских боевиков в селе Русское Поречное. Такое решение чиновник принял после того, как узнал новые подробности преступлений солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) в курском приграничье.

«Украинские нацисты не просто идейные наследники немецко-фашистских оккупантов, они – такие же звери, которые заслуживают самого жестокого наказания», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

Врио главы региона также рассказал, что военными следователями были зафиксированы факты издевательств, изнасилований и расстрелов в Русском Поречном. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать необходимую поддержку.

«Заверяю, что правительство Курской области окажет всю необходимую поддержку близким погибших, в том числе в организации похорон», — заключил Хинштейн.

Пленный боец ВСУ сообщил, что мужчины в курском селе оказывали сопротивление
Пленный боец ВСУ сообщил, что мужчины в курском селе оказывали сопротивление

Напомним, что в освобождённом селе Русское Поречное нашли тела убитых боевиками ВСУ мирных жителей. Тела женщин и стариков, прятавшихся в подвалах, были изуродованы. Всего ВСУшники убили 22 жителя курского села, 11 из них — женщины. Некоторые из них перед гибелью подверглись коллективному изнасилованию. Хинштейн назвал действия последователей киевского режима геноцидом и преступлением против человечности. В связи с произошедшим Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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Telegram / Александр Хинштейн

Алена Пенчугина
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