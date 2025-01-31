«Они – такие же звери»: Хинштейн призвал провести новый Нюрнберг после зверств в Русском Поречном
Хинштейн: Палачей мирных жителей Русского Поречного ожидает новый Нюрнберг
Врио главы Курской области Александр Хинштейн призвал провести новый Нюрнберг после зверств украинских боевиков в селе Русское Поречное. Такое решение чиновник принял после того, как узнал новые подробности преступлений солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) в курском приграничье.
«Украинские нацисты не просто идейные наследники немецко-фашистских оккупантов, они – такие же звери, которые заслуживают самого жестокого наказания», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.
Врио главы региона также рассказал, что военными следователями были зафиксированы факты издевательств, изнасилований и расстрелов в Русском Поречном. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать необходимую поддержку.
«Заверяю, что правительство Курской области окажет всю необходимую поддержку близким погибших, в том числе в организации похорон», — заключил Хинштейн.
Напомним, что в освобождённом селе Русское Поречное нашли тела убитых боевиками ВСУ мирных жителей. Тела женщин и стариков, прятавшихся в подвалах, были изуродованы. Всего ВСУшники убили 22 жителя курского села, 11 из них — женщины. Некоторые из них перед гибелью подверглись коллективному изнасилованию. Хинштейн назвал действия последователей киевского режима геноцидом и преступлением против человечности. В связи с произошедшим Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
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