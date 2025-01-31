Врио главы Курской области Александр Хинштейн призвал провести новый Нюрнберг после зверств украинских боевиков в селе Русское Поречное. Такое решение чиновник принял после того, как узнал новые подробности преступлений солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) в курском приграничье.

«Украинские нацисты не просто идейные наследники немецко-фашистских оккупантов, они – такие же звери, которые заслуживают самого жестокого наказания», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

Врио главы региона также рассказал, что военными следователями были зафиксированы факты издевательств, изнасилований и расстрелов в Русском Поречном. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать необходимую поддержку.