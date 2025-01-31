Пленный боец ВСУ сообщил, что мужчины в курском селе оказывали сопротивление
Мужчины в курском селе Русское Поречное оказывали сопротивление ВСУ
В селе Русское Поречное Курской области мужчины оказывали сопротивление украинским боевикам, которые убили более 20 человек. Об этом на допросе рассказал плененный солдат Евгений Фабрисенко. Запись допроса доступна агентству РИА «Новости».
По словам Фабрисенко, в одном из сараев прятались «три бабушки и три дедушки». Их вывели, связали и спустили в подвал. Один из пожилых мужчин сопротивлялся, пытаясь вырваться.
В другом помещении сарая они обнаружили двух девушек и мужчину. Этот мужчина также оказал сопротивление, напав на Фабрисенко с кирпичом.
Позже, в октябре, боевики заметили группу из двух женщин и двух мужчин, работающих в огороде, и решили вмешаться. Один из мужчин снова попытался сопротивляться, ударив Фабрисенко в грудь. В результате его оттолкнули, и боевики застрелили мужчину.
Напомним, что в селе Русское Поречное были обнаружены тела местных жителей. Их в подвалах группами казнили солдаты ВСУ. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Хинштейн заявил, что такие действия со стороны врага являются геноцидом и преступлением против человечности. В связи с произошедшим Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Shutterstock / FOTODOM / paparazzza