Пленный боец ВСУ сообщил, что мужчины в курском селе оказывали сопротивление

В селе Русское Поречное Курской области мужчины оказывали сопротивление украинским боевикам, которые убили более 20 человек. Об этом на допросе рассказал плененный солдат Евгений Фабрисенко. Запись допроса доступна агентству РИА «Новости».

По словам Фабрисенко, в одном из сараев прятались «три бабушки и три дедушки». Их вывели, связали и спустили в подвал. Один из пожилых мужчин сопротивлялся, пытаясь вырваться.

В другом помещении сарая они обнаружили двух девушек и мужчину. Этот мужчина также оказал сопротивление, напав на Фабрисенко с кирпичом.