Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против убийств любого гражданского населения. Так он прокомментировал трагичные события в курском селе Русское Поречное, где, по данным следствия, украинские боевики убили десятки мирных жителей.

«Мы очень последовательно высказывались против гибели и убийств любого гражданского населения, независимо от того, находятся ли они в Российской Федерации или на Украине», — произнёс Дюжаррик, отвечая на вопросы журналистов.