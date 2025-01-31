ООН осудила расправу боевиков ВСУ над жителями курского села Русское Поречное
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против убийств любого гражданского населения. Так он прокомментировал трагичные события в курском селе Русское Поречное, где, по данным следствия, украинские боевики убили десятки мирных жителей.
«Мы очень последовательно высказывались против гибели и убийств любого гражданского населения, независимо от того, находятся ли они в Российской Федерации или на Украине», — произнёс Дюжаррик, отвечая на вопросы журналистов.
О коварной расправе группы украинских боевиков над гражданскими в Русском Поречном стало известно 31 января. Их жертвами стали 22 человека, в том числе 11 женщин, которые перед смертью подвергались коллективному изнасилованию. Губернатор Курской области Александр Хинштейн призвал устроить палачам ВСУ новый Нюрнберг, а также пообещал поддержать родных и близких погибших.
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