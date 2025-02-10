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Регион
10 февраля, 07:32

Российская армия 27 дней штурмовала девятиэтажную крепость гарнизона ВСУ в Дзержинске

Боец Мастюгин: ВС России 27 дней штурмовали девятиэтажный дом с ВСУ в Дзержинске

Российская армия 27 дней штурмовала девятиэтажный дом в Дзержинске, где засели украинские военные и иностранные наёмники, во время освобождения города. Подробности рассказал командир взвода, сержант Василий Мастюгин.

«Самая большая девятиэтажка, вот её мы штурмовали долго, да, 27 дней, она восьмиподъездная, там встретили мы как националистов, так и наёмников», — слова бойца приводит Минобороны России.

Мастюгин также рассказал о специфике организации войск противника. В настоящее время бойцы ВСУ действуют преимущественно небольшими группами по шесть-семь человек, из которых двое являются опытными и прошедшими обучение, а остальные — новички. Командир объяснил, что если разобраться с первыми, то вторых обычно удаётся убедить сдаться.

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Напомним, что Дзержинск был освобождён 7 февраля. Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что контроль над этим населённым пунктом обеспечил российским войскам стратегическое преимущество и прекратил регулярные обстрелы Горловки. В ходе боевых действий за город российские бойцы уничтожили более 10 польских наёмников. В настоящее время в Дзержинске ведутся поиски украинских диверсантов, которые могли скрыться с целью подготовки терактов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Наталья Афонина
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