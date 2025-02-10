Российская армия 27 дней штурмовала девятиэтажную крепость гарнизона ВСУ в Дзержинске

Российская армия 27 дней штурмовала девятиэтажный дом в Дзержинске, где засели украинские военные и иностранные наёмники, во время освобождения города. Подробности рассказал командир взвода, сержант Василий Мастюгин.

«Самая большая девятиэтажка, вот её мы штурмовали долго, да, 27 дней, она восьмиподъездная, там встретили мы как националистов, так и наёмников», — слова бойца приводит Минобороны России.