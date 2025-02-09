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Регион
9 февраля, 11:48

Сотрудники ФСБ ищут диверсантов в Дзержинске в ДНР

Сотрудники ФСБ ищут диверсантов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в освобождённом Дзержинске (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

Передовые подразделения начали поиски украинских диверсантов с целью их ликвидации. Кроме того, идёт работа по выявлению корректировщиков огня ВСУ по городу. Передовые подразделения УФСБ РФ по ДНР ищут точки взлёта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), с которых враг атакует мирное население Дзержинска.

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Ранее бойцы Армии России уничтожили более 10 польских наёмников при освобождении города. Напомним, что Дзержинск был освобождён 7 февраля. Глава ДНР Денис Пушилин считает, что контроль над населённым пунктом даст российским войскам стратегическое преимущество и положит конец регулярным обстрелам Горловки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Алена Пенчугина
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