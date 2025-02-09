Сотрудники ФСБ ищут диверсантов в Дзержинске в ДНР

Сотрудники ФСБ ищут диверсантов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в освобождённом Дзержинске (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

Передовые подразделения начали поиски украинских диверсантов с целью их ликвидации. Кроме того, идёт работа по выявлению корректировщиков огня ВСУ по городу. Передовые подразделения УФСБ РФ по ДНР ищут точки взлёта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), с которых враг атакует мирное население Дзержинска.