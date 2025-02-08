Власти Украины готовились сдать Дзержинск (по-украински — Торецк) заранее. Ещё до Нового года военачальники знали, что удержать территории не удастся. Об этом рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин в интервью РИА «Новости».

«Перед Новым годом противник повывел всё командование всех частей и спецслужбы, потому что понимали, что город сдадут», — рассказал он.