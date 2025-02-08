Стали известны подробности подготовки Украины к сдаче Дзержинска
Гагин: ВСУ готовились к сдаче Дзержинска до Нового года
Власти Украины готовились сдать Дзержинск (по-украински — Торецк) заранее. Ещё до Нового года военачальники знали, что удержать территории не удастся. Об этом рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин в интервью РИА «Новости».
«Перед Новым годом противник повывел всё командование всех частей и спецслужбы, потому что понимали, что город сдадут», — рассказал он.
При этом, по словам Гагина, в городе оставались солдаты ВСУ, которые должны были отбивать атаки российских военных и удерживать город до 20 января — то есть до инаугурации Дональда Трампа. Для лидера киевского режима Владимира Зеленского это было «очень важно».
Об освобождении Дзержинска стало известно 7 февраля. В боях за город участвовали, в том числе бойцы добровольческого подразделения «Ветераны». Глава ДНР Денис Пушилин считает, что взятие Дзержинска имеет важное значение и принесёт покой в «многострадальную» Горловку, которую ранее регулярно обстреливали со стороны ВСУ.
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