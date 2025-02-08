«‎Оборона ВСУ трещит по швам»: В США в ужасе из-за падения города-крепости Торецка

Освобождение российскими войсками Дзержинска (по-украински — Торецк) говорит о том, что оборона ВСУ находится под угрозой краха. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

В материале сказано, что украинские солдаты приложили огромные усилия для укрепления обороны Торецка, создав сеть поземных тоннелей и обустроив защищённые огневые позиции практически в каждом здании. Несмотря на это, «украинская оборона трещит по швам». Если падение Торецка подтвердится, то это ускорит продвижение российских войск в Донецкой Народной Республике, отметили авторы издания. Сейчас командование ВС РФ будет стремиться выбить ВСУ из стратегически важного Часова Яра и Покровска, являющегося ключевым логистическим узлом ВСУ.