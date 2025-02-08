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Регион
8 февраля, 01:33

Пушилин: Освобождение Дзержинска принесёт в Горловку долгожданное спокойствие

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил надежду, что взятие Дзержинска принесёт долгожданный покой в «многострадальную» Горловку, которая до этого регулярно обстреливалась противником. Об этом он заявил в видеообращении.

«Я очень рассчитываю, после того, как наши ребята дальше отодвинут врага от Горловки, наконец-то в Горловке станет спокойнее», — подчеркнул Пушилин.

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Дзержинск перешёл под контроль российских войск после пяти месяцев упорных боёв 7 февраля. Враг отчаянно пытался удержать город и даже стянул туда восемь бригад ВСУ, но боевики лишь понесли колоссальные потери.

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VK / Минобороны России

Антон Голыбин
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