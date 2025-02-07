В боях за Дзержинск (украинское название — Торецк) в ДНР участвовало добровольческое подразделение, которое поразило президента России Владимира Путина. Речь идёт о бойцах подразделения «Ветераны». Их вклад отметили в пресс-службе Минобороны России.

Глава государства трижды отдельно обозначил заслуги «Ветеранов» за бои в районе Авдеевки в ДНР. По словам российского лидера, это подразделение заслуживает отдельной страницы в мировой истории боевых действий.