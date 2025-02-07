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7 февраля, 15:32

В боях за Дзержинск участвовали бойцы поразившего Путина подразделения

Минобороны РФ: В боях за Дзержинск участвовало подразделение «Ветераны»

В боях за Дзержинск (украинское название — Торецк) в ДНР участвовало добровольческое подразделение, которое поразило президента России Владимира Путина. Речь идёт о бойцах подразделения «Ветераны». Их вклад отметили в пресс-службе Минобороны России.

Глава государства трижды отдельно обозначил заслуги «Ветеранов» за бои в районе Авдеевки в ДНР. По словам российского лидера, это подразделение заслуживает отдельной страницы в мировой истории боевых действий.

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Напомним, что ранее российские войска освободили Дзержинск в ДНР. Отличились подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Алена Пенчугина
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