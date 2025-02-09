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Регион
9 февраля, 19:08

Долго бодались в Дзержинске: Военный РФ сравнил бойцов ВСУ и наёмников из Польши

Боец РФ Хазарьян: Подготовка польских наёмников в Дзержинске хуже, чем у ВСУ

Стрелок штурмового подразделения 132-й бригады 51-й армии группировки «Центр» Артур Хазарьян рассказал, что был удивлён плохой военной подготовке польских наёмников, в сравнении с которыми украинские бойцы оказались «упёртыми» и заставили «пободаться» с ними во время боёв за Дзержинск. Об этом солдат ВС РФ сообщил в беседе с журналистами.

«Я с полякам сталкивался. Мы когда зашли на первый подъезд (в здании в Дзержинске). Мы его часов за семь зачистили. Их было больше десятка. А вот когда пошли в пятый подъезд, там всего шесть укронацистов было, но они упёртые, воевать умеют. Долго с ними бодались», — пояснил военнослужащий РФ.

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Напомним, Дзержинск был освобождён 7 февраля. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что контроль над населённым пунктом дал российским войскам стратегическое преимущество и положил конец регулярным обстрелам Горловки. При этом во время боевых действий за город бойцы РФ уничтожили более 10 польских наёмников. Сейчас в Дзержинске ищут украинских диверсантов, которые могли укрыться для совершения терактов в дальнейшем.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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