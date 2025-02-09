Стрелок штурмового подразделения 132-й бригады 51-й армии группировки «Центр» Артур Хазарьян рассказал, что был удивлён плохой военной подготовке польских наёмников, в сравнении с которыми украинские бойцы оказались «упёртыми» и заставили «пободаться» с ними во время боёв за Дзержинск. Об этом солдат ВС РФ сообщил в беседе с журналистами.

«Я с полякам сталкивался. Мы когда зашли на первый подъезд (в здании в Дзержинске). Мы его часов за семь зачистили. Их было больше десятка. А вот когда пошли в пятый подъезд, там всего шесть укронацистов было, но они упёртые, воевать умеют. Долго с ними бодались», — пояснил военнослужащий РФ.