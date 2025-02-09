Армия России освободила Орехово-Васильевку в ДНР
Российские войска стал на шаг ближе ка полному освобождению Донбасса – наши подразделения взяли под контроль населённый пункт Орехово-Василевка в Донецкой Народной Республике. Об этом доложили в Минобороны РФ 9 февраля.
«В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск «Юг» освобождён населённый пункт Орехово-Василевка», — отчитались в МО РФ.
А 7 февраля нашим бойцам удалось освободить Дзержинск в ДНР, бои за который шли пять месяцев. ВСУ за это время потеряли более 26 тысяч военных, что составляет около 70% сконцентрированной Украиной для обороны группировки.
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