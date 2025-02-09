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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 февраля, 09:17

Армия России освободила Орехово-Васильевку в ДНР

Российские войска стал на шаг ближе ка полному освобождению Донбасса – наши подразделения взяли под контроль населённый пункт Орехово-Василевка в Донецкой Народной Республике. Об этом доложили в Минобороны РФ 9 февраля.

«В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск «Юг» освобождён населённый пункт Орехово-Василевка», — отчитались в МО РФ.

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А 7 февраля нашим бойцам удалось освободить Дзержинск в ДНР, бои за который шли пять месяцев. ВСУ за это время потеряли более 26 тысяч военных, что составляет около 70% сконцентрированной Украиной для обороны группировки.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Natalya Rozhkova

Андрей Бражников
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