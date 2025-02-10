Новости СВО. ВС РФ освободили Орехово-Василевку, ВСУ отступают из Успеновки, США готовы завершить конфликт, 10 февраля Армия России штурмует Запорожье и имеет тактические успехи в Часовом Яре, США на этой неделе будут обсуждать с партнёрами, как завершить конфликт на Украине, — дайджест в материале Life.ru 9 февраля, 21:07 Армия России под Часовым Яром. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российское командование приступило к операции по штурму села Запорожье на Покровском направлении. Орехово-Василевка, за которую шли тяжёлые бои, перешла под наш контроль. Украинская армия оставила Успенку, отступая южнее Покровска. Зеленский согласен вести мирные переговоры, а США будут решать, как остановить конфликт на Украине.

Донецкая Народная Республика, 10 февраля

Ряд важных новостей пришёл с Часов-Ярского направления. Во-первых, дорога от Бахмута до Часова Яра, так называемое шоссе смерти, была затянута антидроновой сеткой. Ранее такая защита была установлена на пути в Бахмут. Кроме того, нашими войсками было освобождено село Орехово-Василевка. Военный эксперт Юрий Подоляка пишет об этом: «По моим данным это не совсем так. Дело в том, что это село — руины. Там нет ни противника, ни нас. Здесь важен контроль над высотами вокруг. Именно за них идут бои, и у нас есть подвижки. Очень важные подвижки. В чём их суть. Как я уже ранее говорил, если мы хотим обрезать коммуникации Северской группировки противника, нам надо брать под контроль дороги вокруг Рай-Александровки. Этот н.п. — ключ ко всему, что расположено восточнее».

На Покровском направлении подразделения ВС РФ освободили Успеновку и начали бои за Новоалександровку. Российские ДРГ проникли даже на окраины Покровска. Однако ВСУ решили предпринять контратаку.

— Атаки шли на двух участках. Первый — по дороге из Покровска на Котлино с намерением отрезать наши части в селе и взять их как минимум в оперативное окружение. Атака была отбита. Второе направление, уже здесь традиционное, — на Песчаное. Очередная попытка прощупать нашу здесь оборону. Также была отражена. В бой пока вводятся небольшие силы, а потому нет полной уверенности, что это всё-таки удар. Но это звоночек, — пишет Юрий Подоляка.

На Покровском направлении часто идут встречные бои, всё решается в таких схватках. Южнее Покровска наши парни рвутся к Днепропетровской области. Сейчас на их пути населённый пункт с интересным названием — Запорожье. Российские солдаты уже зашли в него с востока.

Курская область, 10 февраля

Дроноводы «Рубикона» продолжают уничтожать бронетехнику ВСУ на Курском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

В Курской области продолжается зачистка украинских боевиков, попробовавших прорваться из Суджи 6 февраля. Многие из них попадают в плен, другим везёт меньше. Один из пленных рассказал о своём «боевом пути» в ВСУ: «Поступила задача, приехала машина, нас забрали и отвезли на позицию. Наблюдать, меньше движений и копать, делать окопы и траншеи. Командир с нами не поехал, нас вывозила машина с водителем. У нас на позиции старшего не было с нами. На позиции рядовые, которые уже там находились больше времени, чем мы. Позиция была возле села Черкасская Конопелька в лесу».

Кроме того, в Сети появляются новые кадры с отражением украинской атаки 6 февраля. Солдаты ВСУ буквально попали в российскую ловушку, поэтому попытка «украинского наступа» быстро задохнулась. Теперь российские операторы дронов гордо пролетают мимо своих недавних мишеней. За последние сутки Минобороны также отчиталось об уничтожении пяти танков и пяти БМП, в том числе одной американской.

Комплексное огневое поражение колонны вражеской техники, а также живой силы ВСУ в курском приграничье. Видео © Telegram / Colonelcassad

За Украиной будет присматривать Европа

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Tрaмп намерен завершить конфликт на Украине, вопросы гарантий безопасности будут возложены на Европу. США на этой неделе будут обсуждать с партнёрами, как это сделать. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам любого формата с президентом России Владимиром Путиным, если Европа и США «не кинут» Украину.

Зеленский с большей выгодой для себя пообщался со СМИ. Он рассказал американским журналистам про залежи украинских ископаемых, которые он собирается подарить Западу: «Есть золото, есть уголь, есть титан, марганцевые руды, редкоземельные металлы, Украина очень богата».

При этом украинский политик забыл упомянуть, что большая часть ископаемых находится на освобождённых Россией территориях. Впрочем, вряд ли про это забудет бизнесмен Трамп, когда будет размышлять о новом пакете помощи для Киева. Пока что же Зеленский старается изо всех сил соблазнить западных хозяев украинскими недрами.

Авторы Кирилл Золотарев