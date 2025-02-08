Новости из зоны СВО. ВС РФ освободили Торецк, боевики ВСУ отступают под Часовым Яром, США сливают Зеленского, 8 февраля 40 тысяч боевиков не смогли сдержать ВС РФ в ДНР, Киев пытается отбить территории у Суджи любой ценой, Франция передала ВСУ старые самолёты — дайджест Life.ru. 7 февраля, 21:07 Работа расчёта 152-миллиметровой гаубицы. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Курская область, 8 февраля

В Курской области за последние сутки ликвидировано 370 вэсэушников. Очередная попытка наступления для Киева обернулась провалом. По сообщению Министерства обороны, в районе населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок противник потерял больше 200 человек и технику, в том числе инженерные машины разграждения и мостоукладчик. Их наличие говорит о серьёзных намерениях командования, но не получилось. Ожидается, что ВСУ могут ударить на других участках приграничья.

— Мой источник в Конотопе сообщает, что колонны американских машин MaxxPro полдня шли через город как на Сумы, так и на север — в стороны Шостки. А Шосткинский район граничит с Рыльским и Хомутовским на Курщине, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

На территорию Курской области переброшены дополнительные силы. Украинские подразделения сняли с позиций, находящихся в районах Красноармейска, Славянска и Доброполья. Авторы канала «Военная хроника» отмечают, что создаётся впечатление, будто командование отправляет технику в один конец. На неё даже не вешают противодронную защиту. При этом все передвижения осуществляются по дорогам общего пользования, что делает из ВСУ лёгкую мишень, но главкома Сырского это не волнует. Вероятно, ему поставили задачу удержать любой ценой кусок Курской области.

Донецкая Народная Республика, 8 февраля

БПЛА уничтожил танк «Леопард» ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Бойцы группировки войск «Центр» полностью освободили Торецк. Военкор Евгений Поддубный сообщает, что Киев пытался удержать город, бросив туда около 40 тысяч боевиков. 70% из них было уничтожено.

— Практически каждое здание представляло из себя хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищённую долговременную огневую точку. Для обороны также использовались терриконы и шахты, расположенные в северной и западной частях города, — пишет Поддубный, напоминая, что теперь у ВС РФ открыта дорога на Константиновку. Здесь нашими войсками выведена из строя подстанция «Майская». Она является узловой точкой.

Вместе с Торецком флаг России поднят над посёлком Дружба. Из него идёт ещё одна дорога на Константиновку и Часов Яр. Александр Сладков заметил, что в последнем группировка ВСУ уже чувствует себя скованно из-за проблем с путями снабжения.

На Покровском направлении противник также вынужден отступать. Судя по кадрам Минобороны, ВСУ здесь успели окопаться и даже сделать точки для техники. Туда летят дроны. Одним из них поражён очередной танк «Леопард».

Боевики 2-го батальона 24-й ОМБр начали самовольно отступать из-под Часов Яра, при этом подрывают мосты и дороги. Командир попытался их остановить, но они быстро его успокоили, угрожая расстрелом.

Украина получила французские истребители

Истребитель Mirage 2000. Фото © ТАСС / EPA / RITCHIE B. TONGO

Париж передал Киеву истребители Mirage 2000. Уже известно, что машины не новые. Military Watch Magazine утверждает, что они уступают российским самолётам такого же типа, но это не отменяет того, что они будут использоваться для запуска крылатых ракет.

— Французский истребитель не может похвастаться какими-либо принципиально новыми возможностями относительно F-16 или МиГ-29 и обладает наименее впечатляющими лётными характеристиками из всех трёх, — говорится в статье.

Во Франции же считают, что украинские пилоты смогут защитить небо на самолётах, производство которых было прекращено в 2007 году. Хотя их и модернизировали. О защищённости этого истребителя говорить не приходится. В 1995 году сербы сбили его с помощью переносного зенитного ракетного комплекса «Игла».

США и переговоры по Украине

В США признали, что ведут с Россией войну на истощение. Об этом обмолвился спецпредставитель президента Дональда Трампа Кит Келлог.

— Посмотрите на историю, и вам точно не захочется вступать в войну на истощение с Россией, потому что именно так она сражается. Они к этому привыкли, — сказал Келлог в интервью New York Post.

По его словам, только военное давление на нашу страну использовать нельзя, поэтому в ход должны пойти экономика и дипломатия. Усиление санкций он считает одним из рычагов, который сможет усадить Россию за стол переговоров. Хотя президент Владимир Путин неоднократно подтверждал, что мы готовы вести диалог о мире. Келлог заявляет, что можно дальше усиливать рестрикции против добычи и экспорта нефти. Больше похоже, что Трамп готовится ввести новые ограничения, прикрыв их идеей давления на Россию ради достижения мира.

Пока же США фактически ежедневно делают какие-то заявления по украинскому вопросу, которые почти сразу опровергаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, призвав набраться терпения.

— Очень много заявлений, сообщений, которые на следующий день опровергаются, меняются, признаются утками. Нет возможности и нет желания на каждое подобное сообщение реагировать, пока чего-то субстантивного на этот счёт нет, — отметил Песков.

По мнению британского военного аналитика Александра Меркуриса, США дистанцируются от Владимира Зеленского и отказываются от публичного диалога с ним, потому что готовятся закрыть проект «Украина».

Авторы Даниил Черных