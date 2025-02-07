Российские войска освободили Дружбу
ВС РФ за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области
Российские военные за неделю освободили четыре населённых пункта в зоне СВО: три из них в ДНР, один — в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Так, группировка «Запад» освободила Новомлынск в Харьковской области, а группировка «Центр» взяла под контроль Крымское, Барановку и Дружбу Донецкой Народной Республики.
А 1 февраля стало известно, что российские военные освободили посёлок Крымское в ДНР. Также ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригаде Нацгвардии.
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