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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 февраля, 10:38

Российские войска освободили Дружбу

ВС РФ за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области

Российские военные за неделю освободили четыре населённых пункта в зоне СВО: три из них в ДНР, один — в  Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Так, группировка «Запад» освободила Новомлынск в Харьковской области, а группировка «Центр» взяла под контроль Крымское, Барановку и Дружбу Донецкой Народной Республики.

Новости СВО. Армия России взяла Фиголевку, ВСУ отступили от села Уланок, Зеленский мешает переговорам, 7 февраля
Новости СВО. Армия России взяла Фиголевку, ВСУ отступили от села Уланок, Зеленский мешает переговорам, 7 февраля

А 1 февраля стало известно, что российские военные освободили посёлок Крымское в ДНР. Также ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригаде Нацгвардии.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Yulai Studio

Александра Вишнякова
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