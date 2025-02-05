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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
5 февраля, 09:58

Армия России освободила два населённых пункта в зоне СВО

ВС РФ освободили Барановку в ДНР и Новомлынск в Харьковской области

Российские военные продолжают успешное выполнение задач в зоне СВО. Как сообщили в Минобороны РФ, на днях наши бойцы освободили два населённых пункта в ДНР и Харьковской области. Речь идёт о Барановке и Новомлынске.

«В результате успешных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Новомлынск Харьковской области. < > Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Барановка Донецкой Народной Республики», — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее наши бойцы освободили Крымское в ДНР. Также сообщалось об освобождении Новоелизаветовки.

Ганчев заявил, что Харьковская область непременно будет освобождена
Ганчев заявил, что Харьковская область непременно будет освобождена
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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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