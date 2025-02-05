Армия России освободила два населённых пункта в зоне СВО
ВС РФ освободили Барановку в ДНР и Новомлынск в Харьковской области
Российские военные продолжают успешное выполнение задач в зоне СВО. Как сообщили в Минобороны РФ, на днях наши бойцы освободили два населённых пункта в ДНР и Харьковской области. Речь идёт о Барановке и Новомлынске.
«В результате успешных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Новомлынск Харьковской области. < > Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Барановка Донецкой Народной Республики», — рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее наши бойцы освободили Крымское в ДНР. Также сообщалось об освобождении Новоелизаветовки.
VK / Минобороны РФ