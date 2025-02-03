Ганчев заявил, что Харьковская область непременно будет освобождена
Харьковская область для России крайне важна стратегически и политически, поэтому она точно будет освобождена. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
«Ну, задачи военных я не знаю, ничего не могу сказать по этому поводу. Я практически уверен, что Харьковская область имеет серьёзное стратегическое и политическое значение для всей нашей большой страны», — сказал он.
Ганчев припомнил слова президента РФ Владимира Путина о санитарной зоне между Россией и Украиной. Там не должно быть никаких украинских солдат, которые смогли бы обстреливать Белгородскую область и ЛНР, в связи с этим, Харьковская область обязательно будет освобождена. На некоторых направлениях Харьковского фронта фиксируется существенная динамика в пользу Российской армии, добавил чиновник.
Ранее Виталий Ганчев заявил, что Российская армия освободила в Харьковской области 70 населённых пунктов. Большую важность представляет для ВС РФ освобождение Двуречной, так как от неё остаётся всего 20 километров до Купянска. По его словам, Киев не особо цепляется за регион, поскольку украинские солдаты по нескольку месяцев сидят в окопах без снабжения.
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