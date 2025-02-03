Ганчев заявил, что Харьковская область непременно будет освобождена

Харьковская область для России крайне важна стратегически и политически, поэтому она точно будет освобождена. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Ну, задачи военных я не знаю, ничего не могу сказать по этому поводу. Я практически уверен, что Харьковская область имеет серьёзное стратегическое и политическое значение для всей нашей большой страны», — сказал он.