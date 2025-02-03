«До города 20 км»: Хитрый манёвр открыл Армии России путь к Купянску

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3 февраля, 06:40

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Ганчев заявил о переходе дороги от Двуречной до Купянска под огневой контроль РФ

Дорога между Купянском и Двуречной теперь находится под огневым контролем российских войск. Это стало возможно, когда ВС РФ выбили ВСУ из посёлка Западное, сообщил в беседе с РИА «Новости» глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Между Двуречной и Купянском есть посёлок Западное, который ранее наши военнослужащие освободили, и таким образом уже контролировали полностью дорогу, соединяющую Двуречную и Купянск. Примерно за две недели до этого была форсирована река Оскол севернее Двуречной, и там уже украинские позиции были атакованы нашими штурмовиками», — пояснил он.

После этого освобождение посёлка Двуречная от ВСУ стало лишь вопросом времени. Ганчев говорит, что у ВС РФ имеются «определённые подвижки» в наступлении и расширении линии фронта на Купянском направлении. При этом до самого Купянска остаётся всего около 20 километров.

По словам главы администрации, закрепившись в Двуречной и Западном, российские войска получили простор и возможности для продвижения к Купянску и в сторону Великого Бурлука.

«И уже далее, через Белый Колодец дорога ведёт в сторону Волчанска», — заключил он.

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Ранее Виталий Ганчев рассказал, что украинское командование стягивает силы к посёлку Двуречная в Харьковской области, над которым российские военнослужащие установили контроль в конце января. Жителям рекомендуют пока повременить с возвращением, ведь ВСУ продолжают периодически обстреливать населённый пункт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Владимир Озеров
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