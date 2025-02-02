«Надо бежать!» Перехвачен доклад задыхающейся от трупной вони бригады ВСУ под Курском
ВС РФ перехватили переговоры 41-й бригады ВСУ об отсутствии ротации под Курском
Командование 41-й бригады ВСУ не проводит ротацию для своих войск, заставляя солдат до изнеможения копаться в грязных окопах с кучами мёртвых тел под Курском. Об этом свидетельствуют разговоры по рации, которые удалось перехватить российским бойцам «Северной» группировки.
«Брама (позывной украинского командира), нам уже не противогазы нужны. Нам надо [как можно скорее убираться] уже отсюда. 30-40 дней уже, сил нет уже. Каждый уже [очень сильно устал], просто [уму не постижимо]», — передал солдат по рации.
Любопытно, зачем украинским солдатам понадобились противогазы, если в Курской области они лишь сидят в глухой обороне. По предварительным данным, так сильно смердеть там начали трупы других боевиков ВСУ, из-за чего живым приходится как-то спасаться ещё и от зловония.
Тем временем количество погибших солдат ВСУ при вторжении в Курскую область составляет уже более 56,5 тысячи. Ранее украинские ВС попробовали провести высадку десанта в Суджанский район, но почти всё формирование было перебито.
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