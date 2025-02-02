«Надо бежать!» Перехвачен доклад задыхающейся от трупной вони бригады ВСУ под Курском

Командование 41-й бригады ВСУ не проводит ротацию для своих войск, заставляя солдат до изнеможения копаться в грязных окопах с кучами мёртвых тел под Курском. Об этом свидетельствуют разговоры по рации, которые удалось перехватить российским бойцам «Северной» группировки.

«Брама (позывной украинского командира), нам уже не противогазы нужны. Нам надо [как можно скорее убираться] уже отсюда. 30-40 дней уже, сил нет уже. Каждый уже [очень сильно устал], просто [уму не постижимо]», — передал солдат по рации.