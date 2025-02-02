Бойцы «Севера» доставили жителям курского приграничья гуманитарную помощь
Военнослужащие группировки войск «Север» доставили гуманитарную помощь в приграничные районы Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Доставка гуманитарной помощи жителям приграничья. Видео © Telegram / Минобороны России
Военные обеспечили местных жителей продуктами питания, средствами гигиены и другими предметами первой необходимости. Помощь была доставлена в те населённые пункты, куда не могут попасть волонтёры.
«Военные раз в неделю точно приезжают. Привозят продукты, всё необходимое. Спрашивают, что надо. Не забывают наших детей, привозят им конфеты. Спасибо им большое», — рассказала местная жительница по имени Елена.
Ранее стало известно, что потери ВСУ за время курской авантюры киевского режима перевалили за 56 тысяч человек. Также противник оставил на российской земле 327 танков и тысячи броневиков.
Telegram / Минобороны России