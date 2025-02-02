Бойцы «Севера» доставили жителям курского приграничья гуманитарную помощь

Военнослужащие группировки войск «Север» доставили гуманитарную помощь в приграничные районы Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Доставка гуманитарной помощи жителям приграничья. Видео © Telegram / Минобороны России

Военные обеспечили местных жителей продуктами питания, средствами гигиены и другими предметами первой необходимости. Помощь была доставлена в те населённые пункты, куда не могут попасть волонтёры.

«Военные раз в неделю точно приезжают. Привозят продукты, всё необходимое. Спрашивают, что надо. Не забывают наших детей, привозят им конфеты. Спасибо им большое», — рассказала местная жительница по имени Елена.