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1 февраля, 12:51

Потери ВСУ в курском приграничье перевалили за 56,5 тысячи военных

МО РФ: ВСУ потеряли более 56,5 тысячи военных и 327 танков в Курской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за всё время боевых действий в курском приграничье лишились более 56,5 тысячи военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 1 февраля.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 56 570 военнослужащих, 327 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортёров, 1 663 боевые бронированные машины, 1 750 автомобилей, 397 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что украинские войска лишились 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пяти РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники, в том числе 14 инженерных машин разграждения, установки разминирования УР-77, а также девяти бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабной машины.

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А ранее Life.ru писал, что украинские войска за сутки лишились около 500 военных. Также один боец решил сдаться в плен к ВС России. По данным МО РФ, ВСУ также потеряли в боях три танка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Дарья Нарыкова
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