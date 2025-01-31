«Не пешком»: Пленный боец ВСУ рассказал, как попал на территорию Курской области
Пленный солдат Фабрисенко: Штурмовая бригада ВСУ пересекла границу с РФ на БТР
Украинские штурмовики, убившие мирных жителей села Русское Поречное Курской области, пересекли границу с Россией на бронетранспортёре. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Евгений Фабрисенко во время допроса, сообщает РИА «Новости».
Украинский военнослужащий дополнил, что проходил службу в подразделении 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. По словам солдата, его бригада пересекла российскую границу на БРТ, а не пешком. Также пленный пояснил, что при себе имел автомат АК-74 и четыре магазина патронов.
«У сослуживцев были [гранаты], мне не выдавали гранаты», — добавил Фабрисенко.
Напомним, что в селе Русское Поречное под Курском были обнаружены тела местных жителей. Их в подвалах группами казнили солдаты ВСУ. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что такие действия со стороны врага являются геноцидом и преступлением против человечности. В связи с произошедшим СК России возбудил уголовное дело. 25 января суд арестовал бойца ВСУ за изнасилование и убийство шести женщин в указанном селе.
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