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Регион
31 января, 11:05
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«Не пешком»: Пленный боец ВСУ рассказал, как попал на территорию Курской области

Пленный солдат Фабрисенко: Штурмовая бригада ВСУ пересекла границу с РФ на БТР

Украинские штурмовики, убившие мирных жителей села Русское Поречное Курской области, пересекли границу с Россией на бронетранспортёре. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Евгений Фабрисенко во время допроса, сообщает РИА «Новости».

Украинский военнослужащий дополнил, что проходил службу в подразделении 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. По словам солдата, его бригада пересекла российскую границу на БРТ, а не пешком. Также пленный пояснил, что при себе имел автомат АК-74 и четыре магазина патронов.

«У сослуживцев были [гранаты], мне не выдавали гранаты», — добавил Фабрисенко.

Пленный боец ВСУ сообщил, что мужчины в курском селе оказывали сопротивление
Пленный боец ВСУ сообщил, что мужчины в курском селе оказывали сопротивление

Напомним, что в селе Русское Поречное под Курском были обнаружены тела местных жителей. Их в подвалах группами казнили солдаты ВСУ. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что такие действия со стороны врага являются геноцидом и преступлением против человечности. В связи с произошедшим СК России возбудил уголовное дело. 25 января суд арестовал бойца ВСУ за изнасилование и убийство шести женщин в указанном селе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Дарья Нарыкова
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