«Не пешком»: Пленный боец ВСУ рассказал, как попал на территорию Курской области

Украинские штурмовики, убившие мирных жителей села Русское Поречное Курской области, пересекли границу с Россией на бронетранспортёре. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Евгений Фабрисенко во время допроса, сообщает РИА «Новости».

Украинский военнослужащий дополнил, что проходил службу в подразделении 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. По словам солдата, его бригада пересекла российскую границу на БРТ, а не пешком. Также пленный пояснил, что при себе имел автомат АК-74 и четыре магазина патронов.