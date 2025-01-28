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Регион
28 января, 09:20
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Украинский десант вновь покусился на Курскую землю, но сгинул у хутора Никольский

Свыше сотни десантников ВСУ попытались атаковать Курскую область

ВСУ направили свыше 100 десантников в Суджанский район для проведения контратаки на российские позиции, расположенные вблизи хутора Никольский. По данным российских силовых структур, эта контратака была успешно отражена.

«Командование ВСУ ночью перебросило в Суджанский район более 100 десантников. Их отправили в контратаку на российские позиции в районе хутора Никольский. Бойцы РФ уничтожили большую часть ВСУ, остальные бежали», — рассказали силовики ТАСС.

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Ранее Life.ru сообщал, что российская группировка «Север» ликвидировала диверсионную группу ВСУ на БМП в Белополье Сумской области по пути в Тёткино Курской области. Это была вторая попытка врага укрепить позиции на курщине. За два дня до этого ВС РФ пресекли нападение солдат противника. Потери украинских сил в курском приграничье за всё время боёв перевалили за 55 тысяч военных.

Обложка ©

Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
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