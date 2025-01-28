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Регион
28 января, 07:23

Украинский десант на БМП сгинул по пути на курскую землю, не успев вступить в бой

Украинская ДРГ уничтожена в 10 км от Теткина Курской области

Группировка российских войск «Север» нашла и уничтожила украинскую диверсионную группу на БМП в Белополье Сумской области по пути в Тёткино Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Противник перебросил в Белополье Сумской области — это 10 км южнее Теткино — диверсионную группу. Они передвигались на боевых машинах. Группу вскрыли и уничтожили», — сказал собеседник агентства, уточнив, что удар по ДРГ нанесли операторы БПЛА.

Это уже вторая попытка ВСУ перебросить подкрепление в Курскую область. Всего два назад Армия России успешно пресекла солдат ВСУ на пути к селу Тёткино. Потери украинских сил в курском приграничье перевалили за 55 тысяч военных.

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Оперштаб Курской области

Андрей Бражников
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