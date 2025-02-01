ВСУ стягивают силы к освобождённой Двуречной под Харьковом

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил в своем телеграм-канале, что жителям освобождённого посёлка Двуречная пока не стоит возвращаться домой из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

Он отметил, что многие жители, покинувшие свои дома и уехавшие в Россию, звонят на горячую линию Военно-гражданской администрации с вопросами о возможности возвращения. Ганчев подчеркнул, что возвращаться в посёлок сейчас слишком опасно.

По его информации, ВСУ сосредоточили значительные силы вокруг Двуречной, и в населённый пункт даже не могут попасть сотрудники местной администрации. Напомним, во вторник Минобороны РФ сообщило о том, что российская группировка войск «Запад» установила контроль над Двуречной.