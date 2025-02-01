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Регион
1 февраля, 08:23

ВСУ стягивают силы к освобождённой Двуречной под Харьковом

Ганчев: ВСУ стянули большие силы к Двуречной в Харьковской области

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил в своем телеграм-канале, что жителям освобождённого посёлка Двуречная пока не стоит возвращаться домой из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

Он отметил, что многие жители, покинувшие свои дома и уехавшие в Россию, звонят на горячую линию Военно-гражданской администрации с вопросами о возможности возвращения. Ганчев подчеркнул, что возвращаться в посёлок сейчас слишком опасно.

По его информации, ВСУ сосредоточили значительные силы вокруг Двуречной, и в населённый пункт даже не могут попасть сотрудники местной администрации. Напомним, во вторник Минобороны РФ сообщило о том, что российская группировка войск «Запад» установила контроль над Двуречной.

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Ранее полиция Украины призвала жителей города Димитров (украинское название — Мирноград) покинуть свои дома, поскольку российские войска уже находятся всего в двух километрах от населённого пункта. Димитров располагается в пределах Донецкой Народной Республики (ДНР).

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Оксана Попова
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