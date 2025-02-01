Когда российские войска освободят Красноармейск (украинское название Покровск), у них появится возможность вести наступление в нескольких направлениях. Об этом сообщает Reuters.

«Украина упорно обороняет Покровск, но если он будет окружён или перейдёт под контроль русских, Москва окажется в очень выгодном положении, получив возможность наступать по нескольким направлениям на востоке Украины и усиливать давление на Киев в этот переломный момент», — говорится в материале.

Сообщается, что с каждым днём положение дел киевского режима ухудшается. Местный губернатор пояснил, что из 60 тысяч населения в Красноармейске осталось лишь семь тысяч. Закрылось последнее почтовое отделение. Российская армия уже близко подошла к дороге, которая идёт с востока Украины на запад. Группы солдат обступают город с флангов и прорывают оборону ВСУ.