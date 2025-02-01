«Переломный момент»: ВСУ предупредили о катастрофе в случае потери важного города
Reuters: Освобождение Красноармейска позволит России продолжить наступление
Когда российские войска освободят Красноармейск (украинское название Покровск), у них появится возможность вести наступление в нескольких направлениях. Об этом сообщает Reuters.
«Украина упорно обороняет Покровск, но если он будет окружён или перейдёт под контроль русских, Москва окажется в очень выгодном положении, получив возможность наступать по нескольким направлениям на востоке Украины и усиливать давление на Киев в этот переломный момент», — говорится в материале.
Сообщается, что с каждым днём положение дел киевского режима ухудшается. Местный губернатор пояснил, что из 60 тысяч населения в Красноармейске осталось лишь семь тысяч. Закрылось последнее почтовое отделение. Российская армия уже близко подошла к дороге, которая идёт с востока Украины на запад. Группы солдат обступают город с флангов и прорывают оборону ВСУ.
Ранее группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдалась в плен под Красноармейском в ДНР. В силовых структурах добавили, что все пленные находятся в безопасности. Сейчас бойцам оказывают необходимую помощь. Тем временем украинская армия наносит удары по городу на фоне наступления российских войск.
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