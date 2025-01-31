Стало известно о сдаче в плен группы бойцов ВСУ под Красноармейском
ТАСС: Группа военных ВСУ сдалась в плен под Красноармейском в ДНР
Группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдалась в плен под Красноармейском в ДНР (украинское название — Покровск). Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Группа солдат 46-й отдельной аэромобильной бригады сдалась в плен в районе Удачного к западу от Красноармейска», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
В силовых структурах добавили, что все пленные находятся в безопасности. Сейчас бойцам оказывают необходимую помощь.
А ранее Life.ru сообщал, что группа украинских военных сдалась в плен в Великой Новосёлке. Этот населённый пункт был полностью освобождён 26 января в результате активного наступления подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток». Бойцы ВС РФ установили российский триколор в центре населённого пункта.
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