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31 января, 09:29

Стало известно о сдаче в плен группы бойцов ВСУ под Красноармейском

ТАСС: Группа военных ВСУ сдалась в плен под Красноармейском в ДНР

Группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдалась в плен под Красноармейском в ДНР (украинское название — Покровск). Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Группа солдат 46-й отдельной аэромобильной бригады сдалась в плен в районе Удачного к западу от Красноармейска», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

В силовых структурах добавили, что все пленные находятся в безопасности. Сейчас бойцам оказывают необходимую помощь.

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А ранее Life.ru сообщал, что группа украинских военных сдалась в плен в Великой Новосёлке. Этот населённый пункт был полностью освобождён 26 января в результате активного наступления подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток». Бойцы ВС РФ установили российский триколор в центре населённого пункта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Дарья Нарыкова
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