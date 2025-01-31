Группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдалась в плен под Красноармейском в ДНР (украинское название — Покровск). Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Группа солдат 46-й отдельной аэромобильной бригады сдалась в плен в районе Удачного к западу от Красноармейска», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.