В подконтрольном ВСУ Димитрове призвали местных жителей к эвакуации

Полиция Украины призвала жителей города Димитров (украинское название — Мирноград) покинуть свои дома, поскольку российские войска уже находятся всего в двух километрах от населённого пункта. Димитров располагается в пределах Донецкой Народной Республики (ДНР).

«[ВС РФ] в двух километрах от Мирнограда: полицейские призывают жителей эвакуироваться», — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время в Димитрове проживает около трёх тысяч человек. Ранее, до начала военных действий, население города составляло 48 тысяч. В Димитрове уже прекращено снабжение электроэнергией, газом и водой.