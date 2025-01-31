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31 января, 17:19

В подконтрольном ВСУ Димитрове призвали местных жителей к эвакуации

Полиция Украины призвала жителей города Димитров (украинское название — Мирноград) покинуть свои дома, поскольку российские войска уже находятся всего в двух километрах от населённого пункта. Димитров располагается в пределах Донецкой Народной Республики (ДНР).

«[ВС РФ] в двух километрах от Мирнограда: полицейские призывают жителей эвакуироваться», — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время в Димитрове проживает около трёх тысяч человек. Ранее, до начала военных действий, население города составляло 48 тысяч. В Димитрове уже прекращено снабжение электроэнергией, газом и водой.

Ранее Life.ru сообщал, что бойцам Российской Армии осталось менее трёх километров до Днепропетровской области. Также ВС РФ продолжают подступать к Димитрову и продолжают освобождение Дзержинска.

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Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Полина Никифорова
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