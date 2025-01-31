Сальдо заявил, что ВСУ не хотят отдавать Херсон без разрушений

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не собираются оставлять Херсон для сохранения его от разрушений. На это указывают активные фортификационные работы, которые украинские войска ведут в городе, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сейчас количество живой силы «всушников» [военные ВСУ] небольшое, но там очень много проводится фортификационных работ. То есть он [Херсон] закапывается: они создают бомбоубежища, укрытия, пункты управления. Всё это они делают, и, конечно же, видна строительная техника, видно движение в тех частях, где это происходит», — приводит ТАСС слова главы региона.

Сальдо добавил, что ВСУ вряд ли готовы отдать Херсон целым и невредимым. Кроме того, украинские войска, вероятно, не будут выходить из города, как это делали ВС РФ для спасения оставшихся горожан, отметил губернатор. По его словам, все населённые пункты Херсонской области на правом берегу Днепра будут освобождены, несмотря на любое сопротивление украинских подразделений.