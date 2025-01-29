ВС Украины продолжают безуспешные попытки высадить ДРГ на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Забросы ДРГ, забросы тех групп, которых пытаются с той стороны, с правого берега [Днепра], со стороны Вооружённых сил Украины перевезти на левый берег, показывают, что наплевать на людей, наплевать, сколько их погибнет. Главное — показать, что мы где-то там на берегу что-то сделали. Серьёзного сделать ничего не возможно», — цитирует губернатора ТАСС.

По словам Сальдо, даже если ВСУ смогут высадить группу из двадцати человек, это никак не повлияет на оперативную обстановку. Тем не менее противник продолжает попытки высадиться на северо-западном черноморском побережье, в частности из Одессы. По мнению главы региона, ВС Украины не станут предпринимать попытку массовой переброски личного состава через Днепр, даже в тех местах, где расстояние между берегами достаточно мало. Приказ украинского командования форсировать реку на лодках или других плавательных средствах будет равнозначен смертному приговору для бойцов ВСУ, подытожил Сальдо.