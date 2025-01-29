Киевские власти больше не сопротивляются, они осознали, что их конец близок, так как ВСУ начали уничтожать собственные объекты инфраструктуры. Показательным стал взрыв крупнейшей угольной шахты Украины. Как заявил в беседе с Life.ru директор Центра геополитических экспертиз, политолог Валерий Коровин, отступать бойцам ВСУ некуда.

Власти не оставляют военным выбора, кроме как умереть, ведь судьба страны — как и её народа — не сильно беспокоит чиновников, которые спят и видят, как сбегут за границу, где их ждёт лучшая жизнь.

Я уверен, что уничтожение собственной инфраструктуры является признаком агонии и финала сопротивления со стороны ВСУ. Отступать им, собственно, тоже некуда, за ними Европа, где их, как известно, не ждут. Валерий Коровин Директор Центра геополитических экспертиз, политолог

«Нынешняя же украинская власть, которая как раз в Европу собирается, оставила военнослужащим ВСУ лишь одну опцию — умереть. Для нынешней украинской элиты, которая отправляет ВСУ на убой, Украина не является ценностью. Они спят и видят, как отправятся на благословенный Запад к своей недвижимости, деньгам, счетам и жёнам», — утверждает Коровин.

По мнению эксперта, остатки украинской государственности — это лишь один из способов разжиться и положить в свой карман ещё больше денег. Правительство Незалежной не чувствует ответственности за судьбу страны, так как им всё досталось «на халяву».

«А то, что находится здесь, у них под ногами, — остаточная украинская государственность, пущенная ими в расход, — это лишь средство нажить ещё чуть больше денег, чтобы потом безбедно провести остаток своей жизни вдали от этой проклятой, непонятной, чужой для них территории. Поэтому отношение ко всему такое же остаточное, каким оно всегда и бывает у временщиков. Это всё не их, им на халяву досталось, они это не строили, они это не завоёвывали потом и кровью, это просто упало на них по воле случая», — говорит политолог.

Коровин назвал украинскую власть временщиками, которые лишь ждут момента, чтобы побыстрее покинуть Киев и продолжать богатеть в другом месте.

И всё, что они называют «Украиной», для них представляет лишь кормовую базу, как население бывшей Украины, так и советская инфраструктура остаточной украинской государственности. Валерий Коровин Директор Центра геополитических экспертиз, политолог

«Поэтому и отношение к этому такое, как у временщиков, считающих, что всё это можно пустить в расход, чем легко пожертвовать, удалившись потом подальше из этого проклятого места», — подытожил эксперт.