Киев проводит депортацию местного населения из оккупированной правобережной части Херсонской области, и в том числе и из самого Херсона. Однако после переселения гражданам не предоставляются никакие меры поддержки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Киевский режим демонстрирует псевдозаботу о гражданах, которых попросту депортируют из Херсона и правобережья», — сказал Сальдо в беседе с РИА «Новости».

По его словам, на переселении граждан на подконтрольные Киеву территории поддержка государства заканчивается. После эвакуации жители Херсона остаются без помощи и поддержки, и те, кто решил остаться в регионе и не выезжать, больше не получают гуманитарную помощь.