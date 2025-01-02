«Демонстрируют псевдозаботу»: Сальдо обвинил Киев в депортации населения Херсона
Сальдо: Киев депортирует население из оккупированной части Херсонской области
Киев проводит депортацию местного населения из оккупированной правобережной части Херсонской области, и в том числе и из самого Херсона. Однако после переселения гражданам не предоставляются никакие меры поддержки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Киевский режим демонстрирует псевдозаботу о гражданах, которых попросту депортируют из Херсона и правобережья», — сказал Сальдо в беседе с РИА «Новости».
По его словам, на переселении граждан на подконтрольные Киеву территории поддержка государства заканчивается. После эвакуации жители Херсона остаются без помощи и поддержки, и те, кто решил остаться в регионе и не выезжать, больше не получают гуманитарную помощь.
Ранее Сальдо заявил, что Херсон, находящийся под контролем Киева, стал мёртвым городом. По признанию политика, ему больно видеть текущую ситуацию в городе. Он отметил, что украинская пропаганда создаёт образ, который кардинально отличается от реальных событий, происходящих в Херсоне.
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