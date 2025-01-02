Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 января, 11:03

«Демонстрируют псевдозаботу»: Сальдо обвинил Киев в депортации населения Херсона

Сальдо: Киев депортирует население из оккупированной части Херсонской области

Киев проводит депортацию местного населения из оккупированной правобережной части Херсонской области, и в том числе и из самого Херсона. Однако после переселения гражданам не предоставляются никакие меры поддержки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Киевский режим демонстрирует псевдозаботу о гражданах, которых попросту депортируют из Херсона и правобережья», — сказал Сальдо в беседе с РИА «Новости».

По его словам, на переселении граждан на подконтрольные Киеву территории поддержка государства заканчивается. После эвакуации жители Херсона остаются без помощи и поддержки, и те, кто решил остаться в регионе и не выезжать, больше не получают гуманитарную помощь.

Сальдо рассказал, как украинцы массово бегут в Россию через страны Европы
Сальдо рассказал, как украинцы массово бегут в Россию через страны Европы

Ранее Сальдо заявил, что Херсон, находящийся под контролем Киева, стал мёртвым городом. По признанию политика, ему больно видеть текущую ситуацию в городе. Он отметил, что украинская пропаганда создаёт образ, который кардинально отличается от реальных событий, происходящих в Херсоне.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vlasov Yevhenii

Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Сальдо
  • Мировая политика
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar