Многие украинцы, покидая родину, не остаются в европейских странах, а используют ЕС как транзитный маршрут для переезда в Россию. Об заявил РИА «Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, напомнив, что киевский режим не даёт простым гражданам Украины напрямую попасть в российские регионы.

«Большинство тех, кто бежит от киевского режима к нам, делают это транзитом через Европу. В Россию простых украинцев режим Зеленского не выпускает», — отметил чиновник.