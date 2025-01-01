Сальдо рассказал, как украинцы массово бегут в Россию через страны Европы
Многие украинцы, покидая родину, не остаются в европейских странах, а используют ЕС как транзитный маршрут для переезда в Россию. Об заявил РИА «Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, напомнив, что киевский режим не даёт простым гражданам Украины напрямую попасть в российские регионы.
«Большинство тех, кто бежит от киевского режима к нам, делают это транзитом через Европу. В Россию простых украинцев режим Зеленского не выпускает», — отметил чиновник.
Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что в Россию из Незалежной сбежали уже 15,7 миллиона украинцев. По его словам, Владимир Зеленский создал для сограждан унизительные и нечеловеческие условия выживания в стране, что и стало причиной столь массового побега в Россию.