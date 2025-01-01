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Регион
1 января, 13:25

Сальдо рассказал, как украинцы массово бегут в Россию через страны Европы

Многие украинцы, покидая родину, не остаются в европейских странах, а используют ЕС как транзитный маршрут для переезда в Россию. Об заявил РИА «Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, напомнив, что киевский режим не даёт простым гражданам Украины напрямую попасть в российские регионы.

«Большинство тех, кто бежит от киевского режима к нам, делают это транзитом через Европу. В Россию простых украинцев режим Зеленского не выпускает», — отметил чиновник.

Украинцы пытались сбежать из страны под видом траурного кортежа с телом солдата ВСУ
Украинцы пытались сбежать из страны под видом траурного кортежа с телом солдата ВСУ

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что в Россию из Незалежной сбежали уже 15,7 миллиона украинцев. По его словам, Владимир Зеленский создал для сограждан унизительные и нечеловеческие условия выживания в стране, что и стало причиной столь массового побега в Россию.

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Freepik

Татьяна Миссуми
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